Più grande e più luminosa, nella notte tra il 14 e il 15 novembre lo show della Superluna

Più grande e più luminosa - Il diametro apparente sarà quindi del 14% più grande rispetto a una normale Luna piena, mentre l'aumento di brillantezza sarà pari al 30%. Gli effetti potrebbero però essere difficili da osservare sia per l'inquinamento luminoso sia per "l'illusione lunare", cioè l'effetto ottico che rende la Luna apparentemente più grande quando è vicina all'orizzonte rispetto a quando è alta nel cielo, una differenza che può arrivare circa al 300%.



Secondo i tecnici della Nasa, la Luna diventerà piena circa due ore dopo il suo passaggio nel perigeo, e sarà questo il fattore che renderà il satellite particolarmente luminoso: potremo osservare non solo la Luna più vicina del 2016, ma soprattutto quella più grande del 21esimo secolo. Per vederne una simile dovremo aspettare altri 18 anni.



Cielo limpido al Nord e in Toscana - Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, lo spettacolo sarà particolarmente bello al Nord e in Toscana, mentre su medio Adriatico, Sud e Isole ci saranno probabilmente nubi e piogge.