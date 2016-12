La Superluna spunta nei cieli italiani: tanti eventi per osservare il fenomeno da record

"Il diametro apparente della Luna sarà il 14% più grande di quello di una luna piena normale", ha spiegato Giovanna Ranotto dell'Unione Astrofili Italiana "e il 30% più luminosa del normale. Questo perché avremo la luna piena quasi perfettamente in perigeo, ossia nel punto più vicino alla Terra".



In Italia si stanno organizzando tanti eventi per osservare la Superluna, come a Napoli dove il pubblico potrà entrare in via del tutto eccezionale all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Anche sui social network sono stati organizzati delle feste per celebrare la Superluna, come quello in Australia sulla spiaggia di Bronte dove i partecipanti alla "Supermoon on the beach " sono già 11mila.



Silvio Eugeni, presidente del Centro Nazionale Astroricercatori indipendenti spiega: "Ci saranno le condizioni ideali per foto notturne, il mio consiglio è quello di cercare monumenti archeologici. Vicino alla luna ci saranno anche le Pleiadi, le cosiddette 7 sorelle che renderanno le foto ancora piu' belle".