Parcheggi dei disabili occupati: sedie a rotelle invadono le aree di sosta

Decine di sedie a rotelle hanno occupato un parcheggio in una delle strade principali di Tbilisi, la capitale della Georgia. L'iniziativa è di un'organizzazione no profit che ha scelto questa insolita protesta per sensibilizzare al problema dei parcheggi per i disabili, spesso occupati dalle auto di chi non ha il diritto di usufruirne. Solo uno spazio, in tutta l'area di sosta, è stato lasciato libero: quello, appunto, per i disabili. E la risposta non si è fatta attendere: in poche ore la protesta è finita sui giornali di tutto il mondo, obbligando anche le autorità locali a intervenire sulla questione.