Oroscopo 2015, sarà l'anno del Leone: gli altri segni chiuderanno in bellezza

13:43 - I nati nel segno del Leone e dell'Ariete potranno stappare qualche bottiglia in più a Capodanno. Secondo l'Oroscopo dei prossimi dodici mesi, spiegato a Tgcom24 dall'astrologa Ada Alberti, saranno i segni più fortunati del 2015. La benevolenza di Giove, che transiterà nel segno per tutto l'anno, permetterà ai leoni di godere di ottima salute e ottime prospettive economiche e lavorative.

Grandi novità in amore, invece, per gli arieti, che nell'anno nuovo troveranno il grande amore, con tanto di anello e bebé in arrivo. Meno fortunati i Pesci, che scontano la grande fortuna di cui hanno goduto nel 2014. Toro, Gemelli e Acquario inizieranno il nuovo anno con un po' di fatica in più degli altri segni, ma non devono abbattersi: a settembre Marte finirà di mettere i bastoni fra le ruote e arriveranno grandi occasioni anche per loro.