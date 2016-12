Milano, a migliaia per la cena in bianco: romanticismo e magia al Castello Sforzesco

Migliaia di persone si sono date appuntamento a Milano all'ombra del Castello Sforzesco per la nuova edizione della cena in bianco, l'evento nato sui social che richiama nel cuore della città un esercito di commensali, tutti rigorosamente in bianco. Il flash mob che ha conquistato il mondo (e che anche in Italia ha visto coinvolte diverse città) ha poche regole, ma rigidissime: la location, scelta dagli organizzatori, è segreta fino a poche ore prima dell'inizio, e cibo, tavoli, sedie, candele e tovaglie sono portati dai partecipanti, che al termine della cena, liberano gli spazi.