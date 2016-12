La storia di Johnny Ward: lascia il lavoro e diventa milionario girando il mondo

Un milione di dollari guadagnato per viaggiare e pubblicare foto e recensioni dei posti che visita. Per molti rimane "il lavoro dei sogni", ma per il 31enne irlandese Johnny Ward è diventato realtà grazie al suo blog di viaggi. Una storia incredibile iniziata tre anni fa, quando Johnny ha deciso di dare una svolta alla sua vita, diventando milionario. E pensare che per imbracciare la valigia ha lasciato un posto a tempo indeterminato molto ben pagato: quasi 20mila euro al mese.

Cresciuto in una famiglia non molto abbiente, Johnny ha svolto diversi lavori nel corso della sua giovane vita, sottoponendosi perfino a esperimenti medici dietro compenso. Per nulla soddisfatto del suo impiego da venditore, il 31enne ha iniziato a viaggiare, mantenendosi inizialmente attraverso lavoretti saltuari.



Così ha cominciato a descrivere i luoghi che visitava, attirando post dopo post visitatori e soprattutto investitori. Grazie ai ricavi faraonici ottenuti dalla pubblicità, oggi Ward non lavora più in ufficio, ma a bordo di un aereo o di un treno. Il suo obiettivo dichiarato è quello di visitare tutti i 198 Paesi della Terra. E, se continua così, ci riuscirà di sicuro.