La pizza batte l'hamburger su Instagram

Non è l'Italia a premiare la pizza - Ma, contrariamente alle aspettative, non è l'Italia a vantare il maggior numero di "pizza-addicted", bensì New York, il cui numero di fotografie con hashtag #pizza (pari a 6,1%), è più alto di quello di Napoli (2,1%), Roma (0,7%), Milano (1,6%) e Bologna (0,8%) messe assieme. Non a caso, negli Stati Uniti si divorano in media 13 chili di pizza a persona all'anno, quasi il doppio rispetto al nostro Paese, dove se ne consuma circa la metà.



Sono le star a lanciare la moda del food porn - La bella attrice Laura Torrisi cede a un selfie con una appetitosa pizza würstel e patatine. La cantante Beyonce e l'attrice Martina Stoessel (in arte Violetta) immortalano il loro amore per la margherita, mentre il cantante degli One Direction Niall Horan si tuffa in una bella pomodoro e mozzarella oversize. Le immagini svelano inoltre veri e propri amori gastronomici.