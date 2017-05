Si intitola "The Bucket", "Il secchio", l'ultimo progetto video di The FieldLab, laboratorio di ricerca che sperimenta la vita nel deserto del Texas. La telecamera piazzata sul fondo del contenitore, riempito di acqua fresca, ha ripreso gli animali della fattoria, da George il coniglio a Ben il cavallo, ospiti compresi come i tanti insetti di passaggio, che si abbeverano. Immagini che hanno totalizzato in pochi giorni oltre 5milioni e mezzo di visualizzazioni. "Le api cadute in acqua sono state tratte in salvo", assicurano gli ideatori, autori di altri video di vita bucolica nel deserto, pubblicati su Youtube.