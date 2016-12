23 febbraio 2015 Il mistero, dentro la statua del Buddha nascosto il corpo di un monaco Olanda, le analisi, attraverso una macchina per la Tac, hanno rivelato come dentro la scultura sia conservata una mummia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - All'apparenza sembrerebbe una normale statua di Buddha, in realtà questa scultura del XII secolo nasconde un segreto. Il passaggio attraverso una macchina per la Tac, eseguito in un ospedale olandese, ha rivelato infatti come all'interno della reliquia, sia conservato il corpo mummificato di un monaco.

Secondo quanto emerso la mummia sarebbe quella di un maestro buddista, conosciuto come Liuquan, della Meditazione della Scuola cinese. Il team di esperti che hanno studiato l'antica reliquia ha inoltre appurato come gli organi interni del monaco siano stati rimossi prima della mummificazione e sostituiti con fogli di carta riportanti delle scritte in cinese.