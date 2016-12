Errori sulla pelle: attenti a come vi abbronzate nel weekend

Si chiamano "tanfail", gli errori dell'abbronzatura e Instagram è pieno di foto che li ritraggono: c'è la classica "scottatura da muratore" che lascia bianco il segno della maglietta e rosso il resto del busto, c'è la "cravatta solare", un segno forse di tendenza ma non meno pericoloso e poi anche il segno delle "Crocs" che già "ai" piedi non sono bellissime, tatuate "sui" piedi dal sole ancora meno. Senza crema solare si rischiano segni sul corpo brutti per l'occhio e per la salute: attenzione, dunque, a come prendete la tintarella nel weekend lungo in arrivo.