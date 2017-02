Da Napoli a Monza: hai la pelliccia? Allora vietato entrare nel locale

Niente pizza per chi indossa la pelliccia: è l'ultima trovata di Gino Sorbillo. Il pizzaiolo nega la possibilità di mangiare nella sua pizzeria, in Via dei Tribunali a Napoli, ai clienti insensibili ai diritti degli animali "perché è un capo che dimostra la violenza gratuita con cui vengono trattati gli animali che vengono uccisi per fare abiti non indispensabili", hanno detto il consigliere dei Verdi, Francesco Borrelli, e Gianni Simioli, della trasmissione "La radiazza".