Conegliano Veneto: trabocca silos, persi 30mila litri di prosecco

Nella località di Fontanelle, in provincia di Treviso, il silos di un’azienda produttrice di prosecco è esploso provocando la perdita di ben 30mila litri di prodotto ancora non lavorato. Non è chiaro quale sia stato il motivo del trabocco, ma si ipotizza che possa trattarsi di un errore di valutazione umano. La vendemmia 2018, per via delle particolari condizioni favorevoli, è stata una delle più generose degli ultimi anni: le previsioni parlano di un 10% in più di prodotto garantito rispetto agli ultimi anni. Questa azienda, purtroppo, sembra dovrà rinunciare a questo surplus.