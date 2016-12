Cina, all'Ice and Snow Festival di Harbin vede la luce un castello di neve da record

Ogni anno ad Harbin, in Cina, si svolge l'Ice and Snow Festival, manifestazione che vede la città, capoluogo della provincia di Heilongjiang, trasformarsi nella capitale del "regno dei ghiacci", con enormi statue e strutture fatte interamente di neve. Quest'anno però gli organizzatori hanno voluto superarsi ed è così che ha visto la luce la più grande scultura di ghiaccio mai realizzata: un castello alto 51 metri e per la cui realizzazione sono stati necessari oltre 35mila metri cubi di neve.