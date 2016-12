Harbin, affascinante città fatta di sculture di ghiaccio e neve

18:31 - Temperature polari stanno colpendo tutto il nostro mondo causando disagi non da poco. C'è chi, invece, trasforma tutto quello che il freddo può offrire in business. Stiamo parlando della Cina e, ancora più nello specifico, di Harbin. Una città al confine con la Siberia che ha creato per i turisti l'Ice and Snow Festival: tutte sculture fatte interamente di ghiaccio e neve. Capolavori architettonici che brillano al calar della sera e che sconfiggono anche temperature che sfiorano i 40 grandi sotto lo zero. Da trent'anni si possono ammirare castelli, colosseo, archi e opere d'arte... Un città quasi incantata, come nelle migliori favole. Almeno un mese all'anno