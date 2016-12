Chiede aiuto per modificare un'immagine Utenti di Facebook scatenati con Photoshop

"Qualcuno riesce a spostare la ragazza?". E' bastata questa semplice domanda, corredata da un'immagine ritraente due ragazze su una spiaggia, per scatenare l'ironia del web e i maghi di Photoshop. La richiesta di un utente di Facebook è stata raccolta da decine di internauti "spietati" che hanno sì modificato la fotografia in questione, ma a proprio piacimento. Dragon Ball, Jurassic Park e altre scene famose hanno così preso vita sulla spiaggia. Per la cronaca, qualcuno si è anche limitato a soddisfare la domanda iniziale.