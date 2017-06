Barcellona, torna lo Spiderman francese: a mani nude scala 29 piani

Spiderman colpisce ancora. La sua nuova impresa è stata registrata a Barcellona: lo scalatore francese Alain Robert, 55 anni, infatti, si è ripreso mentre a mani nude e senza protezioni scalava i 115 metri d'altezza del grattacielo dell'hotel Melia Barcelona Sky. Immagini mozzafiato in presa diretta mostrano la straordinaria arrampicata, piano per piano, per tutti e 29 piani. Il tetto è stato raggiunto in 20 minuti, solo sfruttando piccole sporgenze e finestre. Ai piedi dell'Uomo ragno d'Oltralpe, una folla, festante, lo incitava.