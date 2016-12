Si tratta del record di QI inglese e mondiale. Tutto è nato da una sfida al papà che aveva totalizzato il risultato di 142: "Non mi sarei mai aspettata di batterlo con un così grande scarto".

Dopo la schiacciante vittoria, Cerys non si è, però, montata la testa e ha rilasciato una dichiarazione molto saggia: "A questa età non è che parlo di argomenti complessi o seri con i miei amici e sinceramente c'è molto di più in una persona che il quoziente intellettivo. Fino a quando avrò 20 anni il mio focus sarà quello di divertirmi e magari, sì, prendere dei bei voti a scuola".