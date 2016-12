Usa, 16 anni per realizzare la ferrovia in miniatura più grande del mondo

15:26 - Proviene da Flemington, nello stato del New Jersey, la ferrovia in miniatura più grande del mondo. La riproduzione è stata realizzata totalmente da Bruce Williams Zaccagnino, un appassionato modellista che ha iniziato l'imponente costruzione 16 anni fa, più che altro per hobby. Durante questo periodo però le dimensioni di Northlandz, così si chiama il complesso ferroviario, hanno assunto proporzioni impressionanti, stabilendo numeri da record: oltre un centinaio di treni circolano passando per 400 ponti, attraversando 50mila alberi e 3mila case ed edifici. Cifre che, come riporta il Daily Mail, ne fanno il modellino più grande del pianeta e che hanno permesso all'autore di esporla al pubblico, richiamando moltissimi visitatori.