17:05 - Sigaretta elettronica, caramelle, agopuntura... ogni fumatore che abbia almeno una volta provato a smettere, si è imbattuto in almeno uno di questi metodi e migliaia di consigli sul "come fare per". Ibrahim Yucel, cittadino turco di 42 anni, ha optato invece per un metodo più radicale e pare efficace: mettersi una gabbia in testa, la cui chiave è gelosamente custodita dai suoi familiari.