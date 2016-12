foto Dal Web

08:31

- Un vero colpo basso. Infuriati dalla presenza di un centro culturale islamico a due passi da Ground Zero, un gruppo di ex-combattenti in Afghanistan originari dall’Idaho e appassionati di armi hanno deciso di vendicarsi dei talebani con un’idea inedita: spalmare le loro pallottole con vernice al grasso di maiale per spedire i musulmani colpiti direttamente all’inferno.