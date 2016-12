Maratona della masturbazione a Philadelphia

foto Afp 18:18 - Masturbarsi è bello, naturale e... benefico. A Philadelphia proprio per questi tre semplici motivi è stata inaugurata la maratona della masturbazione. Da quest'anno la città americana dedica il mese di maggio all'autoerotismo. Nessun tipo di perversione, avvertono gli organizzatori, ma solo un modo per far cadere ogni tipo di tabù sul "piacer proprio" e anche un modo per raccogliere fondi per le associazioni che si occupano di prevenzione sessuale. è bello, naturale e... benefico. A Philadelphia proprio per questi tre semplici motivi è stata inaugurata la. Da quest'anno la città americana dedica il mese di maggio all'. Nessun tipo di perversione, avvertono gli organizzatori, ma solo un modo per far cadere ogni tipo di tabù sul "piacer proprio" e anche un modo perper le associazioni che si occupano di

L'evento è stato quindi creato per sviluppare un dialogo comunitario intorno "all'importanza del piacere e per dare una scusa a chi desidera masturbarsi per ore!". Recita lo spot della maratona. Il 30 maggio, ultimo giorno della "kermesse erotica" organizzata da Screawsmart e da PleasureRush (associazioni per l'educazione sessuale e contro l'omofobia), i partecipanti sono invitati al "Creamium", la serata danzante in cui verrà premiato "Il più fantasioso". E dove si deciderà dove la maggior parte dei fondi verrano distribuiti. E per chi vuole dare una mano, basta fare una donazione al sito Crowdrise.com.