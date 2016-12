Scheletro alieno, DNA dimostra che è umano

- Dieci anni fa è stato trovato nel deserto di Atacama in Cile un piccolo scheletro con il cranio deformato. La scoperta aveva fatto pensare al corpo di un alieno. Anche se le sue origini sembrano essere terrene, continua oggi a sorprendere l’aspetto medico della forma del cranio.

I nuovi test del DNA hanno confermato che le ossa appartenevano ad un umano tra i 6 e gli 8 anni, anche se l’altezza è di soli quindici centimetri. Garry Nolan, professore di microbiologia e immunologia alla Stanford School of Medicine, ha dichiarato a LiveScience che nonostante sia ormai accertato che non sia alieno, è ancora sconosciuto il tipo di mutazione che possa aver provocato la deformità.

Nolan e colleghi hanno analizzato lo scheletro con fotografie ad alta risoluzione e raggi X per cercare di determinare precisamente l’età e se il soggetto sia un essere umano oppure un primate del sud America. Nella sequenza del genoma il 9% dei geni non corrisponde con il genoma di riferimento umano. Questo potrebbe dipendere da diversi fattori, ma il professore ha chiarito che “Ho solo scalfito la superficie dell’analisi ma non c’è nulla che faccia presupporre di avere tra le mani l’abitante di un altro pianeta”.