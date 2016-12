Il lavoro da sogno: sei mesi per 80mila euro

foto Facebook 09:50 - Torna il concorso "Best Job in the World". Lanciato per la prima volta nel 2009 da Tourism Australia, questa volta si cercano sei figure da "premiare" con uno stipendio di 100mila dollari australiani (80mila euro) per sei mesi di lavoro. Le posizioni sono: guardiano di un parco naturale, custode di un'isola di canguri, esploratore dell'Outback, fotografo trendy per le vie di Melbourne, maestro del gusto o specialista del divertimento. - Torna il concorso. Lanciato per la prima volta nel 2009 da, questa volta si cercano sei figure da "premiare" con uno stipendio diaustraliani () per sei. Le posizioni sono: guardiano di un parco naturale, custode di un'isola di canguri, esploratore dell'Outback, fotografo trendy per le vie di Melbourne, maestro del gusto o specialista del divertimento.

Per candidarsi basta iscriversi sulla pagina Facebook "Australian Working Holiday" e c'è da scommettere che ci sarà la fila. L'obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere le bellezze naturalistiche australiane, così da attirare visitatori e richiamare immigrati attraverso il Working Holiday Maker.



Il concorso del 2009 - Un cittadino britannico, il 34enne Ben Southall di Petersfield, aveva vinto il concorso del 2009 per "il migliore lavoro del mondo". Il suo compito era custodire un'isola tropicale australiana per sei mesi. Il vincitore aveva avuto la meglio sugli altri 35mila circa concorrenti provenienti di tutto il mondo.