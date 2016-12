Prova sulla sua pelle sei "viagra" per donne

- Li ha provati tutti e gli ha dato un voto. Un afrodisiaco per donne al giorno per una settimana. La ragazza che si è lanciata alla ricerca del “viagra” per donne perfetto ha poi raccontato tutto al portale Vice.com.

“Non ne potevo assolutamente più di fare sesso con il mio ultimo ragazzo – racconta -. Stavamo insieme da quattro anni, e verso il terzo la mia libido era stata data per dispersa”. Ed è così che si è lanciata in sette giorni di test.

Giorno 1: Pink Venus Shot (Ann Summers), un tubetto rosa pieno di pillole profumate. La sperimentatrice gli da voto 2 su 10, utile come una caramella alla ciliegia.

Giorno 2: Viafem (Holland & Barrett). Il commento dopo un paio di pillole: “Ero così carica che sarei potuta andare a pomiciare i ragazzini in una disco pomeridiana”. Il Viafem capsule è una miscela di otto erbe che dovrebbe aumentare il flusso sanguigno e la sensibilità delle parti intime. Voto 6/10.

Giorno 3: Gold Max (Harmony), una scatola di capsule da prendere prima dei pasti. “Ok, non è per spaventarvi, ma Gold Max è davvero potente”. Il racconto piuttosto dettagliato della ragazza non lascia adito a molti dubbi. Il voto è 8,5 su 10 ma poi specifica: meno 1,5 solamente per gli effetti esagerati. Insomma, una bella botta di vita secondo la coraggiosa sperimentatrice.

Giorno 4: semplicemente un bis del giorno precedente…

Giorno 5: Bai He Di Huang (Natural Wellness London), ancora pillole. “La signora dell'erboristeria cinese mi ha detto che era solo per ragazze, ma ha mentito. Ricerche su internet mi hanno confermato che in realtà è per uomini ma, diciamolo, il genere è una costruzione sociale, no? Così io l’ho preso lo stesso”. Il risultato non è stato dei migliori e l’afrodisiaco dalla provenienza orientale è stato “rimandato a settembre” beccandosi un pessimo 3 in pagella.

Giorno 6: Spanish Fly – (Jonas Bros)"qualcosa che deriva da uno schifosissimo scarafaggio - spiega -. La sostanza dovrebbe irritare il tratto urinario e, così, in qualche strano modo, aumentare l'appetito sessuale". L’unica cosa eccitante sembra essere l’immagine sulla scatola e anche se “È illegale nella maggior parte dei Paesi” il voto finale è 2.

Giorno 7: Magnum Tonic Wine (every off-license ever) un flacone simile allo sciroppo per la tosse. C’è pure un uno spot su youtube per pubblicizzarlo peccato che “sa di cenere e di morto, e nel buttarlo giù mi sono dovuta tappare il naso”. Tanta sofferenza per niente visto che gli effetti non si sono rivelati all’altezza della promessa pubblicitaria. Voto 3/10.