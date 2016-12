Surface va in crash durante la presentazione

foto Ap/Lapresse Correlati Il nuovo tablet di Microsoft 07:47 - Microsoft stecca alla prima. E durante la presentazione di Surface, il tablet della casa di Redmond, qualcosa è andato storto. Il super tablet che dovrà sfidare l'iPad di Apple è andato in crash davanti ai giornalisti di mezzo mondo. - Microsoft stecca alla prima. E durante la presentazione di Surface, il tablet della casa di Redmond, qualcosa è andato storto. Il super tablet che dovrà sfidare l'iPad di Apple è andato in crash davanti ai giornalisti di mezzo mondo.

Il video della presentazione mostra Steven Sinofsky, presidente di Microsoft’s Windows e Windows Live Division alle prese con la nuova tavoletta. Tutto bene fino a che il touchscreen non ha dato problemi. Sinofsky si è accorto che il tocco delle sue dita non aveva effetti sulla macchina. Ha cercato di mantenere la calma e ha girato lo schermo verso di sè per non mostrare il blocco della macchina. All'inizio il dispositivo non ha mostrato il menu di internet Explorer 10, poi il pulsante home non è riuscito a mostrare il desktop, alla fine il tablet si è bloccato. E il capo della divisione è stato costretto a cambiare tavoletta.

Ai giornalisti e agli amanti dell'informatica non poteva non venire in mente un altro epic fail di Microsft, quello del 20 aprile 1998 alla presenza di Bill Gates. Certo il colosso dell'informatica ha ancora quattro mesi per perfezionare il device in vista del lancio sul mercato ad ottobre. Ma ormai la frittata è fatta. E la cosa peggiore è che tutti avranno pensato al rivale: quella Apple che alle presentazioni non ha mai sbagliato un colpo.