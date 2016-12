Australia, serpente nella cabina di pilotaggio Comandante di volo costretto a un atteraggio

foto Afp 10:15 - Viaggio al cardiopalmo per Branden Blennerhasset, il comandante australiano costretto a un atterraggio di emergenza durante il volo Darwin-Peppimenarti, in Australia. L'uomo si è ritrovato infatti a "tu per tu" con un serpente. Dopo mezz'ora dal decollo, il rettile è apparso a distanza ravvicinata a Blennerhasset, che ha immediatamente chiamato la torre di controllo per avvertire della minacciosa presenza. - Viaggio al cardiopalmo per Branden Blennerhasset, il comandante australiano costretto a undurante il volo Darwin-Peppimenarti, in. L'uomo si è ritrovato infatti a "tu per tu" con un. Dopo mezz'ora dal decollo, il rettile è apparso a distanza ravvicinata a Blennerhasset, che ha immediatamenteper avvertire della minacciosa presenza.

"Quando l'aereo stava per toccare terra, sentivo il serpente contro la mia gamba. Ho avuto paura. Un'esperienza assurda", ha ammesso il pilota. L'aereo leggero dell'Air Frontier ora si trova a terra, dove sono al lavoro gli "acchiappaserpenti". Il rettile però non è stato finora trovato.



"Ovviamente non useremo il velivolo finché non siamo certi che il serpente non sia più a bordo", ha dichiarato il direttore della società, Geoffrey Hunt, aggiungendo di sperare che non sia necessario smontare l'aereo.