11:34 - Una strana luce nel cielo, movimenti veloci e scattanti: anche gli ultimi avvistamenti Ufo, i cui video stanno impazzando in rete, non sono esenti da questi due ingredienti. Gli "oggetti non identificati" questa volta sarebbero apparsi nel cielo sopra Londra e in Russia.

Pagina precedente start: 1 end: 2 1 start: 1 end: 2 2 start: 1 end: 2 Pagina successiva