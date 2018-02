A Parigi il primo bordello clandestino di bambole di plastica

Sofia, Kim e Lily, una si presenta con "un gran seno", l'altra come "la più maneggevole": un'ora in loro compagnia può costare tra i 90 e i 120 euro. Sono le sex doll che animano il primo bordello di bambole in silicone inaugurato a Parigi a gennaio. A gestirlo è la società XDoll: il luogo di piacere con i manichini di plastica ha un indirizzo segreto, ma è noto che è ubicato nel XIV arrondissement, il quartiere bohémien della città.

Il servizio offerto dal bordello clandestino aggira le leggi francesi che vietano i pagamenti per i servizi sessuali.



"Offriamo aree relax private, dotate di schermo TV e cuffie audio, per rendere confortevole il tuo appuntamento con la bambola che preferisci", si legge sul sito web dell'agenzia che raccoglie le prenotazioni. Con non poca discrezione: "Se effettui il pagamento con carta di credito, - viene precisato - sul tuo estratto conto comparirà solo una menzione discreta e non rilevabile".



L'indirizzo del bordello clandestino verrà fornito solo dopo la prenotazione.