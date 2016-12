16 maggio 2014 Usa, soccorre la gemella infortunata e la porta in spalla fino al traguardo La straordinaria generosità delle 13enne Claire Gruenke nei confronti della sorella Chloe in una gara studentesca di atletica leggera in Illinois Tweet google 0 Invia ad un amico

09:01 - Ha commosso l'America e fatto il giro del mondo il gesto di solidarietà di una ragazza 13enne dell'Illinois, Claire Gruenke, che, durante gli 800 metri di una corsa studentesca, si è fermata per soccorrere la sorella-gemella Chloe infortunata, prendendola in spalla a 370 metri dall'arrivo. Le due ragazzine hanno tagliato insieme il traguardo tra il tripudio e la commozione degli spettatori sugli spalti.

Sono arrivate ovviamente ultime in gara, ma la lezione di vita e di sportività andata in scena sulla pista di Trenton vale più di mille trofei. Un gesto di grande generosità che smosso le coscienze di una nazione intera, a cominciare da quella del loro allenatore, Ted Crail, che ha espresso tutto la sua incredulità a una tv locale: "Ho seguito più di 200 gare, ma è la prima volta che mi sono scese le lacrime".



Claire: "Vale sempre la pena aiutare qualcuno" - "Si è trattato di mostrare compassione, amore e sportività, anche se si perde, perché aiutare qualcuno ne vale sempre la pena. L'energia della folla mi ha reso più forte" ha spiegato la 13enne Claire, che si è presa sulle spalle la sorella per 370 dei 400 metri che ancora mancavano. Le due ragazzine in pochi minuti sono diventate due eroine del fair play sportivo.