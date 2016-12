Usa, rutta in continuazione dal 2012: il disperato appello per trovare una cura

18:25 - Si è svegliato una mattina del 2012, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, e ha cominciato a "ruttare" in continuazione mentre parlava. Ron Johnson, veterano della Guardia Nazionale dell'Esercito americano, pensava si trattasse di una semplice indigestione, invece da allora non ha più smesso e la sua vita è diventata un calvario. Nessun medico ha trovato una cura e l'uomo, disperato, ha fatto un appello su Youtube: "Questa non è vita".