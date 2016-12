29 luglio 2014 Le ragazze che hanno detto no alla ceretta: ecco tutte le loro foto raccolte in un blog L'iniziativa presa da alcune giovani per andare contro un sistema convenzionale che vuole la donna bella solo senza peli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:17 - Nonostante il famoso detto "donna barbuta, sempre piaciuta", da sempre la visione comune della bella donna la vede curata in tutti i suoi dettagli: su tutti la mancanza di peluria. Ma non tutte sono d'accordo con questo modo di pensare la figura femminile, e allora ecco nascere un'iniziativa molto originale da parte di alcune ragazze in tutto il mondo che attraverso un blog di nome "Hairy legs club" (Il club delle gambe pelose), condividono foto che mettono in mostra le loro gambe non proprio lisce e vellutate. Niente ceretta né estetista, si ritengono bellissime comunque. L'idea alla base del movimento è quello di permettere alle donne di scegliere di essere non conformi alle aspettative sociali di bellezza e di sentirsi orgogliose del loro corpo con o senza pelo.