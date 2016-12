Il neonato non si stacca dalla mamma: il video diventa virale

07:10 - Un bimbo appena nato, la mamma distrutta per il taglio cesareo, l'infermiera che lo avvicina al suo volto. Ma c'è un imprevisto: il piccolo, evidentemente molto scocciato per essere stato costretto ad abbandonare quel caldo ventre che l'ha ospitato per nove mesi, abbraccia il volto della madre e non intende staccarsene.



Tra lacrime e vagiti, alla fine è costretto ad abbandonare quel luogo sicuro che è anche l'unico che conosce. Il video, postato su Youtube, in pochi giorni è diventato virale e rappresenta benissimo il legame inscindibile tra mamma e figlio, soprattutto nei primi istanti di vita. Al nascituro non possiamo che offrire solidarietà: coraggio, è dura, ma ci siamo passati tutti!