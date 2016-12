12 febbraio 2014 Il bimbo autistico non ha amici da invitare: via Facebook accorrono in 900mila La mamma di Colin lancia un appello per il suo compleanno e le adesioni arrivano da tutto il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:30 - Colin compie 11 anni il prossimo 9 marzo ma aveva deciso di non organizzare alcuna festa perché tanto di amici da invitare non ne aveva neppure uno. Tutta colpa della forma di autismo che lo affligge, simile alla sindrome di Asperger. Sua mamma Jennifer prova in tutti i modi a incoraggiare la sua socialità e a sostenerlo. In occasione del prossimo compleanno ha creato la pagina Facebook "Happy Birthday Colin" e ha ricevuto un risultato insperato: quasi un milione di like e messaggi di amicizia e vicinanza da tutto il mondo.

Questo il commuovente appello lanciato dalla signora Jennifer: "Sono la mamma di Colin, ho creato questa pagina per il mio fantastico, meraviglioso e coraggioso figlio che compirà 11 anni il prossimo 9 marzo. A causa delle sue disabilità, le capacità di interazione con i compagni non sono eccezionali e agli altri ragazzini lui non piace. Quando gli ho chiesto se volesse organizzare una festa mi ha risposto che non ce n’era motivo, visto che non ha nessun amico. Mangia da solo a pranzo perché nessuno vuole stargli accanto e, piuttosto che forzare gli altri e imporre la sua presenza, spesso decide di restarsene in classe durante la pausa pranzo. Ho pensato quindi di creare una pagina in cui le persone possano inviargli dei pensieri positivi, che possano incoraggiarlo: sarebbero meglio di qualsiasi festa di compleanno. Per favore, unitevi a me e aiutatemi a rendere speciale il compleanno di mio figlio".