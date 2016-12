Heidi compie gli anni: e accende gli "uomini-candeline"

22:58 - Ognuno ha la sua maniera di celebrare il compleanno: Heidi van Horny, attrice porno piuttosto nota in Canada, ne ha scelto uno davvero particolare, anche se non sorprendentissimo visto il suo mestiere. Per i suoi 23 anni, Heidi ha annunciato di volere avere un rapporto sessuale contemporaneo con altrettanti uomini, uno per ogni anno di vita.

I canadesi, tuttavia, sono libertini ma non troppo: e oltre a stigmatizzare la decisione in sé, contestano che la pubblicità data all'operazione è figlia di una volonta promozionale per il suo prossimo film, gestito dalla casa di produzione AD4X, che realizza pellicole per adulti. Intanto, la proposta sta avendo grande successo su Facebook, dove Heidi sta raccogliendo le "candeline" per il suo compleanno speciale: le candidature sono state talmente tante che il social network ha costrettp l'attrice a chiudere l'account. Ma ormai, evidentemente, i giochi sono fatti: e l'appuntamento per gli uomini-candelina è per il 20 febbraio al cabaret-club L’Eclipse Dix71 di Montréal. L'unica volta in cui al posto di essere spente, verranno... accese.