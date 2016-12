3 giugno 2014 Germania, barbe d'autore in competizione per la coppa del mondo di moustache & co Un fotografo ha raccolto una galleria di partecipanti e ha schedato i singoli tempi di crescita e di cura del loro hobby Tweet google 0 Invia ad un amico

10:47 - Gli uomini spesso vengono criticati per lo scarso uso del rasoio e l'aspetto del volto trasandato. Ma sicuramente non è il caso dei partecipanti alla coppa mondiale della barba che si tiene in Germania, a Leinfelden-Echterdingen, vicino a Stoccarda. Un giovane fotografo ha raccolto una galleria di concorrenti annotando per ognuno il nome, il tempo impiegato per ottenere quella barba e il tempo speso ogni giorno per coltivarla.