Gb, un pilota di un Airbus: "Ho evitato la collisione con un Ufo"

12:32 - "Un oggetto a forma di palla da rugby mi ha costretto a una manovra d'emergenza". Non è l'inizio di un racconto di fantascienza, ma la testimonianza di un pilota inglese dell'Airbus A320 che si legge in un rapporto risalente al 13 luglio 2013. L'uomo ha infatti denunciato che un Ufo ha sfiorato il suo velivolo a 32 km ad ovest di Heathrow. I radar non hanno rilevato nulla. L'aereo si trovava a un'altitudine di 11 km.

"Ho pensato che la collisione fosse inevitabile", ha detto il pilota al Telegraph, "perché non c'era il tempo di far cambiare direzione all'aereo". La sua reazione è stata quella di far picchiare il bireattore verso destra. Il tutto senza poter avvisare né i passeggeri né l'equipaggio. Un hostess sarebbe rimasta ferita.



Subito dopo la manovra d'emergenza, il comandante ha segnalato l'evento ai controllori di volo ma i radar non hanno trovato traccia di alcun oggetto. Le autorità britanniche hanno anche escluso che si trattasse di un pallone meteorologico.