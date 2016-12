3 giugno 2014 Fotografie a tema, l'ultima sfida artistica degli appassionati sul web Impazza sul sito dizy.com l'ultima tendenza degli appassionati di foto che scegliendo un tema si sfidano a suon di scatti Tweet google 0 Invia ad un amico

13:39 - Gli appassionati di fotografia si ritrovano ogni settimana sul sito dizy.com per sorteggiare il tema del contest in cui si sfideranno a colpi di scatti. Stavolta è toccato ai bicchieri non visti come oggetti comuni ma di arte. E allora via a piccoli scrigni di albe e tramonti, magici specchi di natura e paesaggio. Sono bassi e larghi, alti e stretti, semplici o colorati che danno origine a immagini sensazionali che creano emozioni.