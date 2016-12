22 aprile 2014 Florida, pescato squalo mako da record: 365 kg e un'ora di lotta finiti sulla brace Il pescatore Joey Polk ha catturato lo squalo insieme a due cugini e ha festeggiato l'evento invitando gli amici per un "insolito" barbecue Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - Record mondiale per Joey Polk, il pescatore americano che all'inizio di questo mese ha catturato uno squalo mako di 365 kg nella costa nord-occidentale della Florida. L'uomo ha trascorso un'ora insieme ai cugini a combattere contro il "mostro" che non mollava la presa e che nuotava sulla linea del mulinello a 60 miglia all'ora. L'impresa epica è stata riconosciuta dalla International Land-Based Shark Fishing Association e il più grande squalo mako mai pescato è finito sulla mega brace del pescatore alla quale hanno partecipato amici e parenti per festeggiare.