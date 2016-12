Copenaghen, nudo per la Sirenetta: la strana performance di un'artista danese

17:03 - Uno strano anniversario quello che ha voluto ricordare con la sua performance l'artista danese, Uwe Max Jensen, con un'altrettanta strana performance. Era infatti il 24 aprile 1964, quando alcuni membri del movimento artistico situazionista segarono e sottrassero la testa della Sirenetta di Copenaghen, poi sostituita con una copia. A 50 anni di distanza Jensen ha voluto "riprodurre" l'evento: completamente nudo, davanti a una folla di curiosi e fotografi, ha mimato, con una sega in mano, il taglio della testa della Sirenetta, per poi copiarne la posa su un vicino scoglio, con tanto di secchiello in testa come simbolo della "decapitazione" avvenuta.