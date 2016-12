16:28 - A dirlo sembra quasi surreale ed impossibile che una persona riesca a parlare perfettamente più di 10 lingue, ma è quello che sa fare una ragazza finlandese di 19 anni, o per lo meno, ci prova. Il video ha spopolato sul web e la particolarità del filmato non è tanto cosa dice la giovane, ma quali parole usa. Chissà cosa starà dicendo...

La ragazza ha postato su Youtube un video che in meno di una settimana ha raggiunto più di 4 milioni di visualizzazioni, dove, con fare molto colloquiale e disinvolto, parla quasi tutte le lingue del mondo: francese, inglese, indiano, svedese, cinese, russo e tante altre. Nulla di strano si può pensare, una delle tante persone che ha la passione e la propensione ad imparare con facilità molte lingue. Il fatto curioso è che lei non sa neanche una parola delle lingue che parla: tutti i vocaboli, o quasi tutti sono inventati e detti a caso. La sua abilità sta solamente in una buona intonazione e in un'ottima pronuncia degli accenti.