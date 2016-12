1 maggio 2014 Colombia, i bambini più grassi del mondo finiscono in ospedale: devono calare Santiago Mendoza e Isabel Caicedo hanno solo 10 mesi e pesano circa 21 chili, quanto un bebè di 6 anni. Le mamme: "Abbiamo esagerato con il cibo" Tweet google 0 Invia ad un amico

07:35 - Santiago Mendoza e Isabel Caicedo sono due bambini colombiani di 10 mesi che detengono il record di bebè più grassi del mondo. I due "piccoli" pesano rispettivamente circa 21 chili, quanto un bambino di 6 anni. In questo caso non c'entrano le disfunzioni organiche e le patologie, le mamme hanno dichiarato che ogni volta che Santiago e Isabel piangono danno loro immediatamente da mangiare per calmarli. Ma ora stanno mettendo a rischio la loro salute e sono stati ricoverati in un ospedale di Bogotà dove verranno sottoposti a dei trattamenti di dimagrimento a lungo termine.