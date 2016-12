Bambola con i genitali, polemiche negli Usa Genitori protestano: "Ritiratela dal mercato"

09:09 - E' polemica negli Stati Uniti per la messa in vendita di una bambola con i genitali. Un articolo per bambini, adatto dai due anni in su: così viene reclamizzata dalla ditta produttrice "You & Me". Sulla confezione non viene menzionato che il bambolotto è fornito di pene. Per questo i genitori gridano allo scandalo e, ritenendo il gioco inopportuno per i più piccoli perché mostra palesemente le parti intime, ne chiedono il ritiro dal mercato. D'altro canto c'è chi sostiene che si tratti di un prodotto con finalità educative.