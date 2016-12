5 giugno 2014 Ad Harvard un libro rilegato in pelle umana La conferma da recenti studi dell'università La copertina del volume del 1880 I destini dell'anima, assicurano i test con una certezza del 99,9%, è stata fatta con l'epidermide di una donna morta di ictus Tweet google 0 Invia ad un amico

09:25 - "Un libro sull'anima dell'uomo merita una copertina umana": è la nota del curatore riportata all'interno del volume Des destinées de l'ame (I destini dell'anima), conservato nella biblioteca di Harvard, pubblicato nel 1880 e che è realmente rilegato in pelle umana. La conferma è arrivata da recenti test fatti dalla stessa università che hanno fugato ogni dubbio.

Nessuna bufala o scherzo di cattivo gusto. A differenza di altri due libri analizzati in precedenza e che si scoprì essere rilegati con pelle di pecora, I destini dell'anima è fatto con pelle umana. Gli studi lo garantiscono al 99,9% e, in particolare, la pelle in questione sarebbe quella di una donna, deceduta in seguito a un ictus e il cui corpo non era stato reclamato da nessun parente.