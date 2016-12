12 dicembre 2013 Roma, la passeggiata di Darth Fener

15:03 - Passeggia per le strade del centro di Roma, si ferma a prendere un caffè, sale sull'autobus, attraversa la strada sulle strisce pedonali. E sono in pochi a badargli, nonostante il costume a dir poco appariscente. Un anonimo fanatico di "Star Wars" si è travestito infatti da Darth Fener, lo Skywalker che, dopo essere diventato un grande ed eroico cavaliere Jedi, si trasforma nel cattivo della saga spaziale, in una oscura e inquietante metamorfosi. Ecco, in alcuni scatti, la camminata del cavaliere oscuro per la città, nelle sue tappe per la Capitale.