"Ordina un papà": la nuova app che permette di scegliere il donatore di seme con un clic

Basterà un clic per scegliere il "padre" del proprio bambino grazie alla "Daddy app" denominata London Sperm Bank Donors: l'applicazione lanciata dalla Banca del seme di Londra grazie alla quale si potrà scegliere un donatore di seme direttamente da casa propria o in qualsiasi luogo ci si trovi. La ricerca può avvenire per colore dei capelli, occhi, altezza, peso e livello di istruzione. Una volta scelto il donatore si paga - sempre via app - la Banca del seme che "ordina" al futuro "padre" un campione.