Clima, allarme per l'orso polare: "Entro 35 anni sparirà un terzo degli esemplari"

Per gli orsi bianchi il ghiaccio marino è la piattaforma ideale di caccia, sulla quale catturano le foche quando emergono dal mare per respirare. Un'abitudine che nei mesi caldi consente di fare scorte di grassi per affrontare l'inverno. Nell'Artico, tuttavia, la perdita di ghiaccio marino prosegue senza sosta.



Il flagello dello scioglimento - I ricercatori hanno suddiviso la popolazione di orsi in 19 sottogruppi, due dei quali già con pregresse esperienze di diminuzione del numero di esemplari. In alcuni plantigradi è stato osservato inoltre uno "stress alimentare", diretta conseguenza dell'alterazione dell'habitat, e una ridotta capacità riproduttiva. "L'unica speranza di salvare gli orsi è data dal contrasto dello scioglimento dei ghiacci artici", affermano gli esperti in uno studio pubblicato sulla rivista Biology Letters.



Habitat in pericolo - L'estensione del ghiaccio nel mese di settembre, sottolinea uno studio della Nasa, ha raggiunto il valore più basso dell'anno. Entro la fine di questo secolo si prevede che ampie porzioni dell'arcipelago artico canadese saranno libere dai ghiacci per oltre cinque mesi all'anno, mentre in altre parti dell'estremo Nord della Terrà ciò potrebbe verificarsi già a partire dal 2050. Anno in cui, prevedono gli esperti, la popolazione di orsi si sarà ridotta di oltre il 30%. Secondo un altro recente studio, la temperatura dell'aria nell'Artico nei mesi di ottobre e novembre è risultata di 20 gradi centigradi più alta rispetto alla media.