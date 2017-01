Artico, la Nasa: "Il ghiaccio continua a sciogliersi, estensione minima a settembre"

GLI EFFETTI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE Riscaldamento globale, la calotta di ghiaccio dellʼArtico mai così ridotta in inverno

Lo scioglimento dei ghiacci raggiunge un nuovo record: la calotta dell'Artico non è mai stata così ridotta durante il periodo invernale. I dati diffusi da National Snow and Ice Data Center dell'università di Boulder in Colorado (Nsidc) e Nasa dimostrano che a marzo i ghiacci del Polo Nord hanno raggiunto un'estensione...