Artico, allarme per la temperatura dell'aria: superiore di 20 gradi rispetto alla media

"L'aumento anomalo di temperatura è stato osservato sulla maggior parte dell'Oceano Artico, insieme a un'inusuale ondata di freddo nell'Asia centrosettentrionale", ha detto la professoressa Jennifer Francis della Rutgers University. Le temperature nel mese di novembre sono state di pochi gradi sopra lo zero, mentre avrebbero dovuto attestarsi sui -25.



L'Artico si sta riscaldando troppo - Per Rasmus Tonboe dell'Istituto meteorologico danese, "le temperature della superficie dell'acqua nei Mari di Kara e di Barents sono molto più calde del solito". "Questo rende molto difficile che il mare si congeli - ha sottolineato l'esperto -. Quando abbiamo grandi aree di acqua scoperta, questa fa alzare le temperature dell'aria. Sei mesi fa il ghiaccio si stava rompendo insolitamente in anticipo. Questo ha provocato più superficie scoperta e ha permesso alla luce del sole di essere assorbita. E' per questo che l'Artico è più caldo quest'anno".