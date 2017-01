Clima, addio a Miami e New Orleans: l'innalzamento dei mari le sommergerà

Se le emissioni di CO2 e gas serra continueranno ai ritmi attuali le città di Miami e New Orleans saranno completamente sommerse dall'innalzamento dei mari. A rivelarlo è uno studio apocalittico pubblicato su Pnas , secondo il quale il destino delle due metropoli è "segnato, qualunque sia l'impegno intrapreso per contrastare i cambiamenti climatici ". A rischiare il punto di non ritorno entro il 2100 sono in tutto 414 città americane.

E' davvero troppo tardi? - "Nella nostra analisi, molte città hanno un futuro che dipende dalle nostre scelte sul carbonio, ma alcune appaiono già perse", ha detto Benjamin Strauss, ricercatore di Climate Central e autore principale dello studio. Milioni di americani vivono invece in luoghi dove ormai è troppo tardi per fermare la minaccia dell'innalzamento dei mari. E il centro che sembra più compromesso è proprio New Orleans. "Anche sotto lo scenario migliore di emissioni di CO2 - ha detto Strauss - il 98% della terra abitata di New Orleans finirà completamente sott'acqua".



L'unica speranza: ridurre l'inquinamento - Ma se per alcune città il destino sembra ormai segnato, un cambiamento radicale nelle emissioni di CO2 potrebbe invece ancora "salvare" il futuro di molte città costiere. Secondo gli studiosi, con un netto cambio di rotta 14 città con oltre 100mila abitanti potrebbero evitare di seguire l'esempio di Atlantide. Almeno per quanto riguarda questo secolo. Secondo gli studiosi, la Florida è lo stato con il maggior numero di città a rischio per l'innalzamento dei mari, seguita nell'ordine da California, Louisiana e New York. La Grande Mela, in particolare, potrebbe essere sommersa dall'acqua in meno di 200 anni.