Riscaldamento globale, New York sarà sommersa dall'acqua in meno di 200 anni

New York City 

New York come Atlantide: se le temperature globali non accenneranno a diminuire, tra meno di 200 anni la Grande Mela potrebbe essere sommersa dalle acque. E' lo scenario catastrofico dipinto da uno studio pubblicato su Science dall'organizzazione Climate Central, che prevede un innalzamento di sei metri del livello del mare dovuto al riscaldamento globale e al conseguente scioglimento dei ghiacciai.